Cerca la moglie in spiaggia: la vede a pelo d'acqua, ma è già annegata

Martedì 24 Luglio 2018, 12:20 - Ultimo aggiornamento: 24-07-2018 20:05

GRADO (Gorizia) - Vanno a nuotare al mare, a, località balneare friulana che hanno scelto per le loro vacanze estive. A un certo punto lui, il marito, non vede più la moglie. Pochi istanti prima era vicino a lui, in acqua, poi era sparita. L'uomo, un villeggiante tedesco, la cerca e la vede galleggiare poco lontano. È sotto il pelo dell'acqua. Grida e chiede aiuto. Sul posto arrivano i bagnini e gli uomini della Guardia costiera di Grado.Per la donna, 71 anni, sarà fatto il possibile: portata a riva, viene subito soccorsa. Il personale medico dell'elicottero, inviato dalla centrale Sores di Palmanova, decollato dalla elibase di Campoformido (Udine),ma per la pensionata non c'è più nulla da fare se non decretare il, avvenuto con ogni probabilità perÈ successo questa mattina, martedì 24 luglio, intorno alle 9.30, a. Ottenuto il nulla osta del magistrato di turno della Procura della Repubblica di Gorizia, la salma è stata rimossa dagli uomini della Guardia costiera, comandata dal tenente di vascello Elisabetta Bolognini. Adesso sarà l'esame autoptico a stabilire con esattezza le cause del decesso.