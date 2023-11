Donna inglese uccisa a coltellate a Casoli, il compagno sarebbe già fuori dall'Italia: iniziate le ricerche all'estero

Preseguono senza sosta le indagini sulla morte di Michele Faiers Dawn, la donna inglese di 66 anni trovata morta accoltellata nel suo casolare di Casoli, nel chietino. Irreperibile il compagno, il 74enne Michael Dennis

Whitbread, che secondo i carabinieri avrebbe già lasciato l'Italia.

Donna trovata morta in casa, accoltellata all'addome: Irreperibile il marito. Giallo a Chieti, ipotesi omicidio

Le indagini

Secondo i carabinieri, Michael Dennis Whitbread, compagno di Michele Faiers Dawn, la donna uccisa a coltellate a Casoli, avrebbe già lasciato l'Italia. Gli investigatori stanno continuano ad ascoltare vicini e conoscenti, anche i numerosi connazionali residenti nella vicina Palombaro (Chieti) dove è presente una folta comunità britannica di 80 nuclei familiari.

La donna è stata trovata ieri mattina proprio da un'amica di Palombaro a cui per tre giorni non aveva risposto al telefono e preoccupata è andata di persona in contrada Verratti. L'amica non ha ricevuto risposta neppure allora per cui è entrata in casa essendoci la chiave sulla porta. Entrata l'ha cercata e poi trovata in una pozza di sangue in camera da letto. La vittima era stata colpita da sette coltellate all'addome che hanno interessato anche il dorso posteriore del basso torace. Il decesso potrebbe risalire a giorni prima, forse sabato scorso.

Scattato l'allarme si cerca anche il compagno Michael Dennis Whitbread, 74 anni, giunto da Torquay nel Devon. Oltre ad essere irreperibile lui non si trova neppure la sua auto, una Jeep Compass di colore bianco. Di conseguenza ricerche sono state attivate in Italia e all'estero. A giorni il procuratore capo di Lanciano, Mirvana Di Serio, che indaga per omicidio, conferirà l'incarico per l'autopsia al medico legale Pietro Falco.

