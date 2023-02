Donna muore folgorata mentre fa la doccia: uccisa da una dispersione di energia elettrica prodotta dallo scaldabagno

Morta folgorata mentre fa la doccia per una improvvisa scossa elettrica. È successo a Licata, in provincia di Agrigento. La vittima è una 68enne di origine marocchina.

Secondo le ricostruzioni dell'accaduto, la donna sarebbe stata uccisa da una scossa generata da una dispersione di energia dallo scaldabagno. Ad allertare i soccorsi è stato un vicino di casa della vittima, che dopo aver suonato ripetutamente al campanello dell'appartamento della donna ha temuto che fosse successo qualcosa di grave.

Inutile la corsa del servizio sanitario: quando sono arrivati medici ed infermieri, in corso Italia dove viveva la donna, non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri, che stanno indagando sull’accaduto.