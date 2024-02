Si intrufola in casa per fare una doccia mentre i proprietari sono fuori, loro lo scoprono dalle telecamere: «Ha lasciato anche i suoi bisogni»

Un uomo si è intrufolato in una casa e ha approfittato dell'assenza dei proprietari per fare una doccia in santa pace. A rompere la sua quiete solo i due cani che vagavano per casa. Peccato che l'uomo, poi identificato come Samuel Smith, sia stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza che la coppia utilizza per adocchiare i due animali quando sono a cena fuori o escono con gli amici. Per godersi il getto di acqua calda, l'uomo non si era accorto dei sensori di movimento che avevano segnalato la sua presenza in casa ai proprietari, tramite un'apposita applicazione.

La coppia ha allertato la polizia che in pochi minuti ha raggiunto l'abitazione.

E qui, la sorpresa: l'uomo è stato arrestato dalla polizia subito dopo aver finito di fare la doccia, con l'accusa di violazione di domicilio.

Kerigan Nardi e il compagno avevano deciso di cenare fuori casa per prendersi una pausa dalla vita frenetica del lavoro. Avevano lasciato i due cani a casa, sicuri che sarebbero tornati subito dopo la cena. Il tempo di un boccone.

Mentre la coppia stava consumava il pasto ha ricevuto delle notifiche di allarme sul cellulare che seganalavano un movimento sospetto all'interno dell'abitazione. In un primo momento, sia Kerigan che il fidanzato credevano si trattasse dei loro cani e hanno continuato a godersi la serata fra chiacchiere e buon cibo. Poco dopo, tuttavia, è giunto un altro avvertimento.

Dopo l'ennessimo messaggio, la donna ha attivato l'applicazione che controlla le telecamere di sorveglianza e ha notato la presenza di un uomo all'interno dell'appartamento. Ma non solo. Samuel Smith, era nel bagno della coppia, sotto la doccia, così come riportato dall'emittente televisiva Wis 10. Si stava godendo beato il vapore dell'acqua calda sul suo corpo, mentre si strofinava i capelli con lo shampoo. La coppia, vedendo queste immagini, ha avvertito la polizia di Nashville.

Giunti all'abitazione, gli agenti hanno colto in flagrante l'intruso e l'hanno arrestato mentre si copriva le parti intime con un asciugamano.

«Ha anche lasciato i suoi bisogni in bagno», ha dichiarato sconvolta la proprietaria di casa.