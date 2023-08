Docce a pagamento sulle spiagge libere di Forio, operazione illeggittima per il deputato dei Verdi Francesco Borrelli

Si deve pagare 1 euro a persona per usufruire delle docce installate dal Comune sugli arenili liberi di Forio e dopo le segnalazioni e le proteste di bagnanti e famiglie interviene oggi il deputato dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli che ha avviato una serie di interrogazioni a Demanio Marittimo e Capitaneria di Porto per far luce su quello che lo stesso parlamentare ritiene possa essere "una procedura scorretta nei confronti dei cittadini, non solo sotto il profilo morale ma anche per quanto riguarda il profilo autorizzativo".

A giudizio di Borrelli infatti, non solo «è deprecabile imporre un servizio a pagamento ai cittadini su un arenile pubblico, ma è anche osceno il fatto che di debba pagare 1 euro a persona per questo servizio che è stato approvato in delibera con un impegno di spesa di oltre 12mila euro da parte del Comune utilizzando soldi pubblici quindi. E chi è il soggetto esattore? Nella delibera del Comune non è specificato che le docce debbano essere a pagamento e neppure chi materialmente incassa questi soldi anche se presuppongo che sia il Comune stesso.

Ad ogni buon conto, per far luce sull'iter adottato e sulla regolarità dello stesso fra acquisto delle docce, gestione e amministrazione finanziaria delle stesse, credo che sia giuto interpellare un po' di Enti e chiedere le opportune spiegazioni nell'interesse pubblico e dei cittadini».

Al tempo stesso, Borrelli chiede che le docce “diventino gratuite, cosi come è stato fatto a Napoli al lido Mappatella". Perplessità sulla vicenda, le ha manifestate sempre nella giornata di ieri , anche il rappresentante di minoranza in consiglio comunale, Vito Iacono. Ma è Borrelli ad andarci giù deciso.

«A Citara abbiamo raccolto diverse proteste dei bagnanti che lamentano il pagamento di 1 euro per usufruire delle docce installate nei pressi della spiaggia libera. Per una famiglia parliamo dunque almeno di 4 o 5 euro per ogni doccia. Riteniamo francamente inaccettabile il pagamento di questo servizio e lo troviamo assolutamente incoerente con il principio stesso della spiaggia libera. Vale a dire garantire ai cittadini la possibilità di poter usufruire gratuitamente della spiaggia, bene comune, con tutti i servizi essenziali annessi. Come accaduto, ad esempio, a Napoli dove, grazie anche alle nostre battaglie, sul lido Mappatella sono state installate docce pubbliche gratuite con tanto di doccette e fruibilità per disabili motori. Chiediamo al comune di Forio di rendere gratuite le docce qui a Citara come d'altronde era fino a un anno fa venendo così incontro alle necessità di tante famiglie di poter godere di una giornata al mare senza doversi sobbarcare costi aggiuntivi per servizi che dovrebbero essere garantiti a tutti». Queste le parole del deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che ha raccolto la protesta dei bagnanti assieme al rappresentante isolano Mariarosaria Urraro.