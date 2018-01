Novara, uccisa di botte dal compagno che aveva riaccolto dopo le violenze

Omicidio a Sozzago, in provincia di Novara. Un uomo di 46 anni, Gabriele Lucherini, ha massacrato di botte la compagna, Sara Pasqual, di un anno più giovane, nella loro abitazione. A dare l'allarme alcuni vicini. I carabinieri stanno interrogando l'uomo. Secondo le prime informazioni già in passato era finito in carcere per le violenze, ma la compagna lo aveva sempre riaccolto in casa e, in alcune circostanze, lo aveva anche difeso

Lucherini era già stato arrestato per episodi di violenza. La coppia, lei originaria del Biellese lui di Cerano (Novara), si era stabilita da qualche anno nella casa a due piani dove oggi si è consumato il delitto. I due, con problemi di alcol, avevano trascorso la notte in camere separate. Dopo il delitto, Lucherini ha atteso i carabinieri e li ha seguiti in caserma senza opporre resistenza. L'uomo aveva più volte avuto a che fare con la giustizia: nel 2013 era stato arrestato su denuncia della madre, che non ne poteva più delle violenze del figlio. Era stato condannato a tre mesi, pena sospesa, per aver aggredito i carabinieri che lo stavano arrestando.

Mercoledì 10 Gennaio 2018, 14:55 - Ultimo aggiornamento: 10-01-2018 20:24

