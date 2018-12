Garbatella, droga nello scantinato: sequestrati oltre due chili di hashish

Sono stati notati uscire da uno scantinato in stato di abbandono e, alla vista dei carabinieri si sono dati alla fuga, gettando un “panetto” di hashish sotto un’auto.



A finire in manette, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, due giovani romani, di 19 e 21 anni, arrestati lo scorso pomeriggio dai carabinieri della Stazione Roma Garbatella. I militari dopo aver bloccato i due e recuperato anche il panetto di hashish, hanno perquisito anche lo scantinato dove, al suo interno hanno rinvenuto altri 20 “panetti” di hashish, per un peso complessivo di 2,2 chili, un bilancino elettronico e tutto il materiale utile per il confezionamento delle dosi.



Poco più tardi, in un’altra operazione, i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Eur, hanno notato in atteggiamento sospetto due donne, in via Cristoforo Colombo, davanti l’ingresso di un hotel. Le due donne, una cittadina nigeriana di 46 anni e una romana 48enne, entrambe con precedenti e domiciliate all’interno dell’attività ricettiva, dopo un controllate dei militari, sono state trovate in possesso di una dose di eroina nelle tasche.



La successiva perquisizione eseguita nelle rispettive camere, ha permesso di rinvenire, altre 7 dosi di eroina e 2.000 euro in contanti, all’interno dell’alloggio della 46enne nigeriana, mentre nella camera dell’altra donna, 7 ovuli della stessa sostanza. Tutti gli arrestati sono stati accompagnati in caserma e trattenuti in attesa di essere processati con il rito direttissimo.

