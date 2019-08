Ergastolo per 17enne che annegò bimbo di 3 anni nipote della fidanzata incinta: «Serviva più spazio in casa»

Nonostante le richieste della difesa di considerarlo infermo di mente, è stato condannato in Texas all'ergastolo senza possibilità di libertà condizionale il giovane, 17enne nel 2015, che quattro anni fa ha ucciso un bambino di tre anni perché la fidanzata era incinta e riteneva di aver bisogno di più spazio in casa.ha uccisoil nipote di tre anni della sua fidanzata,, gettandolo in un laghetto a Lufkin vicino Houston, in Texas.Secondo le indagini, il bimbo venne abbandonato nel laghetto nonostante chiedesse aiuto. Per due volte Bobby Wood jr è stato sottoposto a perizia psichiatrica, così come la fidanzata, ritenuta non in grado di affrontare il processo. Lo scenario ha spinto tuttavia il giudice a non comminare la pena di morte che in Texas fa registrare il più alto numero di applicazioni negli Stati Uniti.