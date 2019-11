Esplosione al distributore di benzina, morto un uomo: lavorava all'anticendio

Paura, choc e una vittima. E' il bilancio provvisorio di un'esplosione avvenuta intorno alle 17.30 a Monte Urano in un distributore di benzina in contrada Ete Morto, a Fermo. La vittima, 29 anni, residente a Falconara, lavorava per una ditta di Jesi e stava operando alla manutenzione dell'impianto quando si è scatenata l'esplosione che lo ha travolto, sbalzandolo a diversi metri di distanza. È morto sul colpo e nulla hanno potuto i sanitari del 118. Sul posto i vigili del fuoco che non hanno rilevato attraverso le loro strumentazioni fughe di gas. Non sono ancora chiare le cause della deflagrazione deflagrazione che non ha provocato alcun incendio.

Ultimo aggiornamento: 19:34

