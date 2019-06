Esplosione a Rocca di Papa, grave bimba di 5 anni: trauma facciale e cranico

La bambina di circa 5 anni coinvolta nella violenta esplosione che si è verificata presso il Comune di Rocca di Papa , è attualmente in «condizioni stazionarie con un severo trauma facciale e cranico». Le condizioni della piccola vengono comunicate dall'Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, dove è arrivata alle 13,00. «Per la tipologia dell'evento traumatico e delle lesioni, la paziente è ricoverata in Area Rossa in prognosi riservata».L'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato si è recato al Bambino Gesù per far visita alla bimba trasportata in codice rosso nell'ospedale pediatrico. «Abbiamo monitorato costantemente l'evolversi della situazione - ha commentato D'Amato - e voglio ringraziare tutti gli operatori per il tempestivo intervento di soccorso. Mi sono appena recato in visita al Bambino Gesù dalla bambina rimasta ferita nell'esplosione per sincerarmi delle sue condizioni.