Esplosione alla Sabino di Casalbordino, tre morti. Nel 2020 in un altro incidente persero la vita 3 operai

Un'esplosione poco fa è avvenuta alla Sabino Esplodenti di Casalbordino, in provincia di Chieti, in Abruzzo. E il primo bilancio provvisorio parla di almeno tre morti: lo hanno confermato gli inquirenti.

Nel 2020 in un altro incidente persero la vita 3 operai.

«Non sappiamo nulla, davvero. Non sa nulla neppure il presidente del Cda dell'azienda, Gianluca Salvatore, che è a Roma e che mi ha chiamato da lì per dimi dell'incidente. Ma neppure lui sa cosa sia accaduto, in che parte dell'azienda, se ci sono feriti e quante vittime ci sono. Lì, in fabbrica l'accesso è inibito dalle forze dell'ordine e dagli artificieri»: così, all'Adnkronos, l'avvocato Augusto La Morgia, legale dei titolari della Esplodenti Sabino dove, oggi, alle 12.30, si è verificata una forte esplosione che ha provocato tre vittime. Al momento non risultano esserci feriti, pur se le ambulanza stazionano sul luogo della tragedia, in attesa della bonifica dei luoghi. Solo un lavoratore, colto da malore dopo la strage, è stato portato in ospedale a Vasto.

Anche nell'esplosione che si verificò nel dicembre del 2020 alla Esplodenti Sabino di Contrada Termin ci furono tre vittime.

La fabbrica smaltisce e recupera polvere da sparo da bonifiche e si trova a Casalbordino, in provincia di Chieti.