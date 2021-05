Estate 2021, vacanze in hotel a prezzi stracciati (causa restrizioni): camere a 45 euro colazione compresa

In vacanza a prezzi stracciati. Jesolo prova a ripartire, ma le tariffe degli hotel rimangono sul segno meno, nella speranza di attirare ospiti anche all'ultimo momento. Del resto gli ombrelloni sulla spiaggia sono tutti aperti ma al tempo stesso desolatamente vuoti. È l'effetto del meteo che non aiuta, ma anche delle misure di contenimento del virus che limitano gli arrivi dall'estero, con i tamponi negativi 48 ore prima dell'arrivo in...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati