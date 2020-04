Fabrica di Roma, incidente durante lavori in casa: trentenne si ferisce alle gambe con la smerigliatrice

Un incidente domestico si è verificato oggi pomeriggio nell'area residenziale di Parco Falisco, nella frazione di Faleri nel comune Fabrica di Roma (Viterbo).



Un uomo di poco più di trenta anni si à ferito gravemente mentre era impegnato in alcuni lavori di manutenzione nella sua abitazione. Sarebbe rimasto seriemente ferito a entrambe le gambe. all'altezza delle cosce. Le ferite agli arti sarebbero state causate da una smerigliatrice - usata per il taglio di materiale edile - che gli è sfuggita di mano.

Il trentenne è stato trasferito in eliambulanza all'ospedale Gemelli di Roma per le cure. Sul posto appena è scattato l'allarme è arrivata l'ambulanza del 118 e, successivamente, i carabinieri e la Polizia locale.