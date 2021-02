Feste private nei B&B da Prati a Trastevere: 26 ragazzi multati

Zona gialla e feste private. Purtroppo sembrano andare di pari passo: appena è scattata a Roma la misura più leggera c'è chi ha pensato bene di affittarsi una casa vacanze o un B&B per organizzare una festa. Da Trastevere a Prati, gli episodi sono già due.

È stata infatti scoperta dalla polizia una festa all'interno di una casa vacanze a Trastevere, al centro di Roma. Undici i ragazzi identificati e multati per violazione delle norme anti-Covid. È accaduto la scorsa notte. Diverse le segnalazioni per schiamazzi e rumori provenienti da una casa vacanze arrivate al Nue 112.

APPROFONDIMENTI IL LOCKDOWN Zona gialla regole, il ministro Speranza: «Serve massima... IL CASO Napoli zona gialla, l’ordinanza di de Magistris è un... LA MOVIDA Movida a Napoli, la sfida ai divieti: blitz di vigili urbani ​e...

All'arrivo sul posto gli agenti del commissariato Trastevere e Borgo hanno trovato all'interno dell'appartamento 11 persone, 9 italiani fra i 20 e i 25 anni e due cittadini magrebini di 24 e 25 anni. I ragazzi dopo esse stati identificati e sanzionati per violazione della normativa anti Covid sono stati fatti allontanare dall'abitazione. Al momento il titolare della casa vacanze non è rintracciabile.

E un'altra festa clandestina, contravvenzione totale alle norme anti covid, è stato scoperta dai carabinieri della stazione Roma Prati, intervenuti nella notte, in un bed and breakfast nel quartiere Prati dove alcuni abitanti della zona avevano segnalato degli schiamazzi. I militari, con l'assistenza dei colleghi della Compagnia Roma San Pietro e del Reggimento «Lazio», sono intervenuti nell'appartamento sorprendendo 15 giovani, di età compresa tra i 18 e 26 anni, che stavano festeggiando, in violazione delle norme anti-Covid19. Il «party clandestino» è stato interrotto e i giovani sono stati sanzionati per complessivi 6.000 euro.

Ultimo aggiornamento: 11:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA