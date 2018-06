Balaustra crolla nel castello, 13 feriti alla festa di Halloween: condannato il gestore

Una festa di Halloween in un castello a Fiesole (Firenze), una balaustra che crolla e 13 ragazzi che rimangono feriti. Ora, il gestore del locale, Giuseppe L., che ha organizzato l'evento nel 2012, è stato condannato a 3 anni e 3 mesi di reclusione per crollo colposo e lesioni personali colpose. La sentenza è del tribunale di Firenze. L'imputato è stato anche condannato a risarcire le vittime, costituitesi parte civile, per un valore complessivo di oltre 250mila euro. E' stato anche interdetto per 5 anni dai pubblici uffici. E' stato invece assolto dai reati di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo e somministrazione di alcolici a minori per intervenuta prescrizione. Assolto dall'accusa di falso l'ingegnere incaricato di redigere la relazione per chiedere l'agibilità.



Alla festa nel castello, la sera del 30 novembre 2012, erano presenti circa duemila persone, nonostante la capienza massima certificata dalla polizia municipale di Fiesole fosse di 600. La calca si affollò su una scala che collegava due piani dell'edificio. La balaustra crollò e molti giovani precipitarono di sotto. Il più grave riportò 242 giorni di prognosi per gravi traumi alla testa e al volto, con lesioni permanenti. Il pm titolare delle indagini, Leopoldo De Gregorio, aveva chiesto per il gestore 5 anni di reclusione.

Venerdì 29 Giugno 2018, 21:07 - Ultimo aggiornamento: 29-06-2018 21:12

