Sanremo 2024, la mamma di GiòGiò Cutolo: «Volevi suonare qui, ce l'hai fatta»

La prima serata del Festival di Sanremo 2024 si ferma per ricordare GiòGiò Cutolo, il giovane musicista napoletano ucciso in strada a Napoli - nei pressi di Piazza Municipio - dopo una lite lo scorso agosto. Il suo sogno sarebbe stato suonare per l'orchestra dell'Arison: «E sono sicuro che ce l'avrebbe fatta un giorno» le parole di Amadeus nell'annunciare Daniela Cutolo, mamma di Giògiò.

Una lunga lettera quella di Daniela Cutolo, per portare all'Ariston il ricordo di GiòGiò: «Figlio mio, dovevi suonare a Sanremo e io ti chiesi di venire con te. Ero incuriosita di vedere Sanremo, mi dicevi fosse bellissima: una Napoli con la scintilla francese» legge nella lettera.

Un abbraccio con Amadeus e con i fiori di Sanremo prima di ricordare Napoli: «Se proprio avessi dovuto lasciare Napoli un giorno, questa Sanremo sarebbe stata l'unica città in cui ti saresti trasferito. Guardavi il tuo maestro di corno suonare all'Ariston con ammirazione e orgoglio. Ti dicevo che avresti suonato qui anche tu un giorno e quel giorno è arrivato.

L'amore è il contrario della morte, stasera vivi attraverso la musica che amavi».