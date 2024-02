Sanremo 2024 a Napoli: canzone italiana e napoletana si "fanno compagnia" al Maschio Angioino

Sanremo è anche a Napoli, precisamente nella Sala dell'Armeria del Maschio Angioino dove è stata allestita la mostra "Valsa di Partenope", dedicata alla canzone napoletana. Definita "la canzone" per antonomasia", quella napoletana ha attirato, sempre, tantissime persone, tra curiosi, turisti ed appassionati che si sono avvicinati a Napoli proprio per respirare la sua essenza. L'esposizione è stata inaugurata il 5 febbraio e chiuderà il sipario l'11. E' stata voluta fortemente da "Canone Inverso" - Officina di idee, associazione napoletana di promozione sociale ed ente del terzo settore. Giornali d'epoca, dischi, lacche, rulli originali, video storici, locandine e copielle illustrano significativi itinerari musicali.

È proprio da questa sala che, nelle giornate che coincidono con il festival della canzone italiana, ci saranno incontri e dibattiti sullo stato della canzone con collegamenti in diretta con Sanremo durante i quali si potranno ascoltare i pareri degli amici impegnati nella manifestazione canora.

Nel pomeriggio di martedì 6 febbraio vi è stato il primo appuntamento, collegamento con Sanremo in compagnia di Lino Vairetti, Mario Maglione e Gianni Aterrano. Nel pomeriggio di mercoledì 7 febbraio collegamento con Sanremo alle ore 16,30 ed i seguenti ospiti in sala, Antonio Romano (Radio Amore), Luigi Ottaiano (Conserv. Benevento) e Nino Daniele (gia’ Assessore alla Cultura del Comune di Napoli).

Giovedì 8 febbraio in collegamento con Sanremo alle ore 16,30 ci saranno Pasquale Scialò, Emilia Zamuner e Marisa Laurito.Venerdì 9 febbraio in collegamento, sempre alle ore 16,30, ci saranno Luigi Carbone, Patrizia del Vasco e Daniela Cassini (già Ass. Cultura Comune di Sanremo), Renato Marengo, Franco Schipani e Antonio Onorato. Sabato 10 Febbraio, alla solita ora, collegamento con Sanremo ed ospiti in sala. Ci saranno Cristina Zoppa (Radio Rai e Rai Italia), Gino Aveta (Radio Rai), e altri amici.

Nel frattempo la mostra sarà aperta al pubblico dalle ore 9 alle 18. L'ingresso è gratuito.