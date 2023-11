Papà picchia la moglie, le tre figlie mettono cartello "Help" alla finestra e lo fanno arrestare dalla polizia

Ubriaco, ha picchiato la moglie davanti alle tre figlie minori perché voleva impedirle di andare a lavorare. Ma piccole hanno esposto un foglio bianco alla finestra con la scritta "Help" e hanno richiamato l'attenzione delle forze dell'ordine che hanno arrestato l'uomo.

Figlie mettono alla finestra il cartello "Help" e fanno arrestare il padre

È accaduto a Reggio Calabria dove un 47enne è stato arrestato dalla Polizia di Stato per maltrattamenti in famiglia.

Il cartello delle bambine

Proprio la più piccola, vedendo la mamma aggredita ancora una volta dal padre, ha composto sul cellulare della donna il 113. L'aggressione sarebbe avvenuta per futili motivi e sembrerebbe sia stata generata dalla richiesta di raccogliere la cenere della sigaretta buttata volutamente a terra dall'uomo. La moglie ha denunciato le violenze finora subite dal marito che la picchiava, le tirava i capelli e le dava pugni in testa non permettendole di frequentare la sua famiglia.

Un secondo analogo arresto, ha riguardato un 38enne che ha aggredito la compagna di 27 anni davanti ai figli, di 2 e 6 anni. I poliziotti, in questo caso, sono intervenuti dopo avere ricevuto due richieste di aiuto, la prima da parte di una sconosciuta e l'altra dalla stessa vittima. La donna ha raccontato al personale delle volanti di essere stata aggredita poco prima dall'uomo che aveva suonato al portone per farsi aprire e, una volta davanti alla porta dell'appartamento, l'aveva spinta dentro afferrandola dal collo e, dopo aver chiuso la porta a chiave, l'aveva trascinata nella cameretta dei bambini, dove il figlio di 6 anni stava guardando la televisione continuando a percuoterla. Solo dopo che il figlio si è frapposto tra il padre e la mamma, per aiutare quest'ultima, lei è riuscita a divincolarsi ed a raggiungere la porta di casa per urlare aiuto sul pianerottolo dello stabile.