Filippo Turetta, il padre manda un messaggio al papà di Giulia Cecchettin: «Perdono, mio figlio dovrà pagare per quello che ha fatto»

Ha chiesto «perdono» e ha aggiunto che «Filippo dovrà pagare per quello che ha fatto». C'è stato un contatto, tramite messaggio whatsapp, tra Nicola Turetta e Gino Cecchettin i papà di Filippo e Giulia - carnefica e vittima - del dramma di Vigonovo.

Giulia Cecchettin, la sorella: «Filippo ha spezzato la vita della mia famiglia»

Il messaggio tra i due papà

Lo si apprende da Emanuele Compagno, difensore di Filippo Turetta.

Al legale, così come allo zio materno di Giulia, Andrea Camerotto, non risulterebbe invece che i due si siano sentiti direttamente al telefono.

Il precedente incontro

I genitori dei due ragazzi si erano incontrati martedì 14 novembre, nel terzo giorno di ricerche dei due 22enni, in casa dei Cecchettin, a Vigonovo. E in quell'occasione c'era stato un abbraccio. Ieri sera Nicola Turetta e la moglie Elisabetta Martini hanno preso parte in una posizione defilata alla fiaccolata per Giulia. Il solo contatto con la famiglia della giovane vittima è stato tra Turetta e lo zio materno di Giulia, Andrea Camerotto.

Il papà di Filippo alla fiaccolata

Lo zio Andrea lo aveva abbracciato: «Non è colpa dei genitori, hanno un dolore enorme». «Ho abbracciato il papà di Filippo, un gesto che lui ha voluto fare lontano dalle telecamere. Lo avevo invitato per farci sentire uniti in questo dolore: noi per la perdita di Giulia, loro nella sofferenza di un figlio che ha provocato una perdita grande. La famiglia non c'entra, non è colpa dei genitori, questo è quello che penso io», ha spiegato lo zio. «Sono due persone provate con un dolore enorme, forse con un dolore più grande del nostro, ma non sono loro che hanno fatto male a Giulia».