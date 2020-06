Fiumicino, guerriglia allo stabilimento: in 20 ubriachi si picchiano con bastoni e bottiglie: ferito il titolare

Una notte ad alta tensione a Fiumicino dove un piccolo esercito di ragazzi, fomentati dall’alcol, se le sono date di santa ragione usando cocci di bottiglia e bastoni. Un corpo a corpo che ha gettato nel panico i residenti ed ha fatto intervenire un nugolo di pattuglie delle forze dell’ordine. Nel corso della violenta rissa sono stati feriti anche un addetto alla sicurezza ed in modo più serio il titolare dello stabilimento.

Intorno alle 3.30 di notte è scattato l’allarme su Lungomare della Salute al noto stabilimento Neri. «Presto accorrete - ha detto per telefono un residente - qui sta accadendo il finimondo». Infatti, così era: bottiglie che si spaccavano contro i muretti, grida, ”raid” a più riprese. Inizialmente gli aggressori sono risultati essere una ventina, sconvolti e scatenati. Bastonate e lanci di bottiglie. Una fazione contro l’altra. Man mano che sono arrivate le pattuglie il “plotone” si è assottigliato fino ad arrivare ad una decina di unità. E’ dovuta intervenire un’ambulanza per medicare sul posto il titolare dello stabilimento che era rimasto ferito alla testa causa una bottigliata. Sono in atto le ricerche da parte degli investigatori dei rissosi. Intanto, l’altra notte, la festa sulla spiaggia si è trasformata in dramma.

