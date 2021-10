Follia a Roma, pirata della strada travolge tre ragazzi di fronte a una discoteca: è caccia all'uomo

Follia a Roma. Poco prima delle 5 i questa mattina un'auto a folle velocità è piombata all'improvviso in via Carlo Emery e, giunta nei pressi dell'ingresso di una discoteca, ha travolto tre giovani. L'auto pirata ha seminato il panico all'esterno della discoteca «Nice».

Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri, oltre ai soccorritori per i tre ragazzi. I tanti testimoni hanno raccontato l'accaduto alle forze dell'ordine. Secondo una prima ricostruzione, l'auto fuori controllo è giunta a folle velocità e ha falciato i tre ragazzi, ma nessuno, presi dal panico del momento, è riuscito a capire quale fosse il modello dell'auto né la targa.

I tre feriti di 24, 25 e 32 anni sono stati portati d'urgenza in ospedale. Il più grande fra i tre è quello che ha avuto la peggio e ha riportato una prognosi di 30 giorni, mentre solo lievi contusioni per gli altri due ragazzi che hanno riportato rispettivamente una prognosi di 10 e 7 giorni.

I militari, adesso, sono a lavoro per trovare il responsabile. È caccia al pirata della strada che si cercherà di individuare grazie alle telecamere di sorveglianza della via per riuscire ad individuare l'auto pirata e il relativo conducente.