Francesco si sente male e chiama il 118, l'ambulanza non ha una barella adatta agli obesi e muore a 33 anni

Francesco Domenici, 33 anni, di Latina, si è sentito male, ed è stata chiamata un'ambulanza che potesse prestargli soccorso. Il mezzo però non aveva un, adatta alle persone, così, pur avendo un, non si è potuto intervenire con la massima urgenza.che non ce l'ha fatta ed è morto poco dopo. Francesco si era operato qualche mese fa, aveva fatto un bendaggio gastrico per poter dimagrire e migliorare la sua condizione di salute, ma ci sono state complicanze post operatorie e il malore gli è stato fatale. A portarlo in ospedale sono stati i genitori, che hanno fatto un tentativo disperato di salvarlo, ma arrivato al nosocomio "Dono Svizzero" Domenici era già morto.Ora è stata aperta un'inchiesta sul caso. Secondo le prime ricostruzioni l'uomo avrebbe chiamato un'ambulanza del 118 a seguito del malore avuto per una complicazione dell'operazione subita. Il mezzo però non aveva una barella idonea alla struttura del paziente, alto due metri circa e del peso di 180 chili, e non c'era un'ambulanza bariatrica in nessun mezzo Ares di tutto il territorio. L'assenza di soccorsi immediati potrebbe essergli, quindi, costata la vita.