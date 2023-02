Addio Franco Nordio, re dello stoccafisso: a Natale la diagnosi choc, il male l'ha portato via in un mese

È morto a 68 anni Franco Nordio, ristoratore e re dello stoccafisso, una celebrità ad Ancona: lo conoscevano tutti per la sua storica trattoria Dina, in vicolo Papis, nel cuore del centro storico. Quella trattoria l'aveva rilevata anni fa, insieme al suo socio Michele Di Prospero, e lì si era fatto da sé: d'altronde la cucina era la sua passione, sin da ragazzino.

Stroncato da una malattia in un mese

Nel 2009, racconta il Corriere Adriatico, l'apertura della trattoria che porta ils uo cognome in via San Martino, poi lo chalet a Palombina 10 anni dopo. Franco si è spento ieri, sconfitto da una malattia che non gli ha dato scampo: a Natale la diagnosi choc, il decesso è arrivato poco più di un mese dopo. Franco, che non era sposato e non aveva figli, lascia le sorelle Sabrina (anche lei nello staff della trattoria), Mara, Stefania Debora, il fratello Roberto e i nipoti. I funerali si terranno domani alle 10 nella chiesa dei Salesiani.



«Devo tutto a mio zio, è stato lui che mi ha fatto scoprire questo mondo e mi ha avviato al lavoro, quando ero ragazzino e lui stava ancora nella trattoria Dina. Insieme abbiamo deciso di creare qualcosa di nuovo e nel 2009 abbiamo aperto la trattoria Da Nordio, che porta il suo nome, in via San Martino. Nel 2019 abbiamo scelto di investire anche in una seconda attività, nella spiaggia di Palombina, inaugurando Da Nordio al Mare. Ci mancherà tanto: io e mia moglie Chiara terremo alto il suo nome», il ricordo del nipote.