Fredy Pacini, tutti i reati del moldavo ucciso. Ai poliziotti disse: «Sono in Italia per rubare»

Lunedì 3 Dicembre 2018, 11:43 - Ultimo aggiornamento: 03-12-2018 13:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Sono in Italia per rubare»: così, il moldavo ucciso da Fredy Pacini nella sua azienda di gommista, aveva risposto qualche tempo fa ai poliziotti che lo avevano fermato, per poi rimetterlo in libertà poco dopo. Su di lui pendeva un ordine di cattura: doveva scontare una condanna di 2 anni e 8 mesi per furto di biciclette a Sondrio: Vitalie rubava bici di valore per rivenderle in Moldavia, e per farla franca usava sul passaporto il cognome della moglie.Uno stratagemma per eludere la polizia: a suo nome c’era invece una sfilza impressionante di precedenti penali:, tantissimi i reati a carico del moldavo, che si sarebbe salvato la vita se si fosse costituito dopo la condanna. E invece lo scorso 27 novembre è entrato nell’officina diper derubarlo, ed è stato ferito a morte dal gommista toscano.Fredy, ora sotto accusa per, dormiva in azienda da 4 anni, dopo decine di furti subìti, e non ha avuto remore a sparare, duramente provato dalla frustrazione. Secondo i suoi legali, il moldavo sarebbe stato ucciso da un: dall’esame balistico emergerà la verità (forse) definitiva.