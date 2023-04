Dimentica l'auto aperta, sul sedile una busta con 11mila euro in bella mostra: i ladri passano, la prendono e se ne vanno

Un colpo da migliaia di euro, messo a segno senza forzare porte e serrature, servito ai ladri su un piatto d'argento. É accaduto a Lignano Sabbiadoro, frazione di Latisana in provincia di Udine, dove una banda di malviventi si è intascata ben 11mila euro in contanti, riposti in una busta lasciata in bella vista sul sedile di una Toyota Aygo. Per compiere il furto, i ladri hanno dovuto soltanto aprire la portiera: questo perché la proprietaria, una turista austriaca di 70 anni, si era dimenticata di chiudere la macchina a chiave.

L'auto era stata dunque lasciata incustodita, con tutti quei soldi dentro, parcheggiata non lontano dalla casa in cui la donna stava trascorrrendo qualche giorno di vacanza. Sul sedile, la busta era ben visibile a chiunque passasse di lì, con banconote di diverso taglio, da 50 ai 100 euro. Per i ladri è stato un gioco da ragazzi arraffare il bottino e sparire senza lasciare traccia.

La denuncia

La vittima, dopo essersi accorta del furto, si è rivolta ai Carabinieri di Lignano per la denunciare l'accaduto. Ma le indagini si preannunciano lunghe e difficili, vista mancanza di indizi utili a identificare i colpevoli.