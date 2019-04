Gessica Notaro, i giudici: «Tavares ha voluto punirla per sempre, privandola dell'identità»

Tavares in primo grado a Rimini era stato condannato a dieci anni per l'aggressione con l'acido e a otto anni per stalking e altri reati; in appello i due processi sono stati riuniti con sentenza pronunciata dalla prima sezione penale (presidente Milena Zavatti, giudice estensore Luisa Raimondi) il 15 novembre, di cui ora sono state depositate le motivazioni. Nel condannare il 31enne capoverdiano, i giudici prendono in considerazione anche «la straordinaria gravità della condotta e del danno» e la «premeditata insidiosità» della condotta stessa. Elementi che «se giustificano l'elevata sanzione penale, al contempo si riverberano sulla valutazione della personalità dell'imputato».

Sabato 27 Aprile 2019, 12:58 - Ultimo aggiornamento: 27-04-2019 13:14

, può contribuire a attenuare la gravità della condotta qui in esame che, in quanto sostenuta da lucida preordinazione di mezzi e di modi, non si presta a inscriversi in un contesto emotivo sopraffattorio della razionalità». Lo scrive, motivando la mancata concessione delle attenuanti generiche, la Corte di appello di Bologna nella sentenza in cui condanna a oltre 15 anni Edson Tavares, per l'aggressione con l'acido dell'ex fidanzata Gessica Notaro, processo riunito in secondo grado a quello per stalking.