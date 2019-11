Scovato shop dello spaccio in stile Gomorra per evitare di essere scoperti

Sgominata piazza di spaccio in città vecchia a Taranto. Dopo mesi di indagini e servizi di osservazione, i Falchi della Squadra Mobile hanno scoperto e smantellato un organizzatissimo shop della droga ricavato in un vicolo del centro storico, divenuto meta di numerosi tossicodipendenti.



Durante i servizi di appostamento, i poliziotti hanno avuto modo di verificare che i tossicodipendenti bussavano ad una porta di ferro messa a protezione di quel civico e ne uscivano dopo pochi istanti, allontanandosi in fretta. Dopo l’ennesimo episodio è scattato il blitz. Non senza difficoltà, gli agenti sono riusciti ad entrare ed hanno recuperato, su un tavolo, tre grossi involucri in cellophane bianco contenente marijuana, per un peso complessivo di 42 grammi circa, un involucro di cellophane trasparente contenente cocaina, una bustina di cellophane trasparente con all’interno alcuni grammi di eroina ed un piccolo pezzo di hashish di 10 grammi circa, oltre a tutto il necessario per il confezionamento delle sostanze stupefacenti.



Nel corso della perquisizione è stato anche recuperato e posto sotto sequestro un impianto di videosorveglianza composto da un Dvr a quattro canali con relativo hard disk interno e cinque telecamere, il tutto utilizzato per monitorare possibili acquirenti ma soprattutto l’arrivo delle Forze dell’Ordine. Individuato anche una botola da dove presumibilmente gli spacciatori si sono dati alla fuga all'arrivo dei poliziotti. Ultimo aggiornamento: 15:23 © RIPRODUZIONE RISERVATA