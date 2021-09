Green Pass esteso solo a lavoratori mense e pulizia scuole e personale Rsa: rinvio per gli statali

Per il super Green pass bisogna aspettare. Oggi il governo varerà un provvedimento definito da fonti di governo «leggero», per mettere in sicurezza le scuole e le università prima della ripartenza di lunedì e le Rsa. Il passaporto verde per i dipendenti pubblici sarà varato, a meno di altre sorprese, la prossima settimana. Per il settore del lavoro privato, in base alla nuova strategia dello step by step, probabilmente bisognerà attendere una...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati