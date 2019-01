Domenica 27 Gennaio 2019, 15:41 - Ultimo aggiornamento: 27-01-2019 19:47

È died ha sessant'anni, C.S. le sue iniziali, lo speleologonella tarda mattinata di oggi, domenica 27 gennaio. Le squadre del Soccorso alpino e speleologico sono state a lungo all'interno dellacon due infermieri speleologi che hanno stabilizzato il ferito in attesa dell'arrivo del medico specializzato dalla Slovenia.L'uomo è precipitato sul fondo dall'Abissodopo essere caduto da una altezza di 4 metri mentre si stava calando lungo la corda: non sembra presentare traumi alla spina dorsale e. La grotta è una dolina sprofondata a cielo aperto con una profondità massima di 50 metri ed un diametro di 80. Il recupero si è dimostrato subito complesso. Sul posto anche i carabinieri, i vigili del fuoco e l'ambulanza. All'interno della Grotta si sono calati sette uomini tra tecnici e infermieri.Lo speleologo è stato estratto intorno alle 15. L'uomo è rimasto sempre cosciente ma ha riportato diversi traumi, apparentemente non gravi. I tecnici del Soccorso Alpino e speleologico e i Vigili del Fuoco lo hanno stabilizzato sul posto e poi lo hanno estratto dalla cavità per trasportarlo, una volta uscito, a piedi sulla barella per cinque minuti fino all'autoambulanza che attendeva poco lontano sul posto.