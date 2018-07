Narongsak Osatanakorn, il governatore della provincia thailandese di Chiang Rai, che dirige le operazioni di soccorso ha appena fatto un annuncio incredibile. Sono stati trovati vivi e in buone condizioni i 12 ragazzi dispersi con il loro allenatore in una grotta thailandese dal 23 giugno.

Breaking: The 12 boys and soccer coach missing in a cave in #Thailand for a week have been found alive. pic.twitter.com/IpCYnXOH9J