"Il pranzo è pronto, vieni". Ma il figlio 14enne si era già ucciso in cameretta

Mercoledì 3 Gennaio 2018, 08:41 - Ultimo aggiornamento: 03-01-2018 10:51

La piccola comunità montana del'Alto Vicentino è sconcerta, vicina al dolore di una coppia di genitori che ha perso il figlio di 14 anni che si è tolto la vita a San Silvestro. Il riserbo è totale da parte dei carabinieri, intervenuti per i rilievi. A scoprire il corpo senza vita del ragazzo, che frequentava la terza media, è stato un genitore che a mezzogiorno si è recato nella sua camera per chiamarlo a pranzare. L’intervento dei sanitari è servito soltanto a certificare il decesso.Sono attivi alcuni numeri verdi a cui chiunque può rivolgersi per avere supporto e aiuto psicologico:Telefono Amico 199.284.284Telefono Azzurro 1.96.96Progetto InOltre 800.334.343De Leo Fund 800.168.768