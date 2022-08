Incendio Pantelleria, Myrta Merlino: «Situazione molto pericolosa, il rogo è doloso»

Tanta paura a Pantelleria per l'incendio scoppiato in serata sull'isola. Fra i tanti vip presenti, anche Myrta Merlino, che in questi concitati momenti ha raccontato: «La situazione è molto pericolosa. L'incendio non è stato ancora domato perché c'è molto vento e di notte non possono volare i canadair. Qui a Gadir siamo stati evacuati tutti». Il rogo è divampato nelle contrade Favarotta, Khamma e Perimetrale. Le fiamme stanno divorando ettari di vegetazione e mettendo in pericolo diverse abitazioni che sono state evacuate.

APPROFONDIMENTI SICILIA Incendi a Pantelleria, decine di case evacuate: in fuga anche Armani... ITALIA Incendio Pantelleria, decine di case evacuate: in fuga Armani,... IL ROGO Pantelleria, le immagini dell'incendio

Myrta Merlino: «Incendio doloso»

In un tweet la Merlino poi ha dichiarato: «Dopo una estate torrida e piena di incendi, questa sera anche la mia amata Pantelleria brucia. Un incendio doloso qui dove nemmeno possono arrivare i canadair a causa del vento. Basta incendi dolosi, chi deturpa il nostro patrimonio deve pagarla carissima». La giornalista ha una abitazione sull'isola assieme a Marco Tardelli.