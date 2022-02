Incidente sull'A1 a Firenze direzione Bologna: camion in fiamme, due morti e km di coda

Poco prima delle ore 13:30 del 24 febbraio sull'autostrada A1 Milano-Napoli è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Firenze Sud e Firenze Scandicci in direzione Bologna a causa di un incidente avvenuto all'altezza del km 289, che ha visto coinvolti due mezzi pesanti ed un'autovettura andati in fiamme, ora spenti. Nell' incidente due persone hanno perso la vita.

APPROFONDIMENTI LA VIABILITÀ Incidente sull'A1, chiuso temporaneamente il tratto compreso tra... L'INCIDENTE Incidente stradale sulla statale del Vesuvio, due morti: il tratto... L'INCIDENTE Avellino, incidente stradale sulla Appia: scontro furgone-auto, tre...

Incidente sull'A1, camion in fiamme

Sul luogo dell'evento sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 4° Tronco di Cassino di Autostrade per

l'Italia. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e si registrano 3 km di coda in direzione Bologna e 4 km di coda in direzione Roma



Agli utenti diretti verso Bologna si consiglia di uscire a Firenze Sud, percorrere la viabilità ordinaria, e rientrare in autostrada a Firenze Scandicci. Agli utenti diretti verso Roma si consiglia di percorrere l'A11 Firenze-Pisa Nord, prendere l'A12 Genova Rosignano in direzione Livorno, quindi proseguire lungo la dorsale tirrenica.