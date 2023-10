Incidente Mestre, l'autista dell'altro bus: «Il pullman aveva un moto costante, poi è precipitato. C'era del fumo o qualcosa di simile»

«Io sono quello che nel video dell'incidente è fermo al semaforo. Ho visto il bus sopraggiungere alla mia destra, poi l'ho visto cadere nel vuoto». È la testimonianza, raccolta da "Pomeriggio Cinque", del conducente del mezzo affiancato dal pullman di turisti caduto a Mestre. «Ho visto il retrotreno del mezzo alzarsi davanti a me, e poi precipitare».

Mestre, la testimonianza dell'autista dell'altro bus

«Il pullman - prosegue - correva ad una velocità ragionevole per quello tratto di strada.

Nella sua testimonianza, l'uomo chiarisce inoltre di non essere lui la persona che - si vede nel video - scende sulla strada per lanciare un estintore verso il pullman già in fiamme. Si tratta invece dell'autista di un altro pullman, che si ferma a sua volta in corrispondenza del luogo dell'incidente. «Io sono rimasto nella mia cabina - prosegue il testimone - non ho neanche aperto le porte, avevo molte persone a bordo. Ho solo chiamato i soccorsi. Se fossi sceso, vedendo quella scena, non sarei riuscito a rimettermi al volante».