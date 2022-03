Incidente mortale nella notte a Latina, perde la vita una ragazza di 20 anni

Una ragazza di 20 anni è morta a seguito di un incidente che si è verificato a Latina, sulla via Epitaffio, all'incrocio con l'asse attrezzato. L'auto sulla quale viaggiava insieme a un giovane è finita contro un albero ed è andata praticamente distrutta. Erano circa le 4.

Sono intervenuti i soccorritori dell'Ares 118 e i vigili del fuoco, la ragazza inizialmente era in condizioni gravissime ma è deceduta poco dopo in ospedale. 30 giorni di prognosi invece, per il conducente dell'auto, un ragazzo di 23 anni. La dinamica è al vaglio della polizia stradale.

Si tratta del secondo incidente mortale nel giro di 24 ore nel capoluogo.