Venezia, schianto in moto contro un muretto: morto a 16 anni all'inizio delle vacanze

Martedì 11 Giugno 2019, 13:13 - Ultimo aggiornamento: 11-06-2019 14:56

E'al secondo giorno delle vacanze estive. Unè successo questa mattina, martedì 11 giugno, in via Roma a Meolo (). Un ragazzo di appenaè uscito da solo di strada con la suaed è deceduto.Laè avvenuta attorno alle 10.45, il giovane ha sbattuto contro un ponticello ed è finito in un fossato. L'impatto è stato fatale. I soccorritori giunti sul posto hannoil ragazzo ma non c'è stato nulla da fare. La moto è stata ridotta ad un ammasso contorto di lamiere dalla violenza dell'impatto.