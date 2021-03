Muore in incidente donna di 39 anni: in auto anche la figlia di 6 anni

Tragedia sulle strade del Veneto, in provincia di Treviso. Incidente mortale domenica sera a Paese, in direzione Castagnole-Musano, morta una 39enne di Volpago del Montello, Stefania Bonaldo. Alla guida della Polo N.B, un ragazzo del 2001, di Vedelago, negativo all'alcoltest. Nell'auto c'era anche una bambina di 6 anni, la figlia della donna deceduta: la bambina non è grave ed è già stata dimessa, affidata ai nonni.

A Paese, poco dopo le 21.30, due auto si sono scontrate in via Bruno Boldracco. Sul posto per i rilievi del caso è intervenuta una pattuglia della Polizia Stradale, oltre a Vigili del Fuoco e ambulanza del Suem. Dalle auto sono state tirate fuori quattro persone, Stefania Bonaldo era in condizioni particolarmente critiche ed è stata portata d'urgenza al Ca' Foncello, purtroppo non ce l'ha fatta. Anche gli altre tre occupanti delle auto sono stati condotti in Pronto Soccorso per tutti gli accertamenti del caso.

