Incidente nel veneziano, l'auto si schianta sul guard-rail: morti due giovani. Alessandro aveva 23 anni, Maria Chiara 20

Incidente e tragedia ieri sera nel veneziano, dove due giovani sono morti e altri tre sono rimasti feriti, in un incidente nei pressi di San Donà di Piave. L'auto su cui viaggiavano, una Seat Ibiza, per cause in corso di accertamento si è schiantata contro il guard rail di una strada arginale: i cinque ragazzi stavano percorrendo via Aquieia, un tratto d'asfalto che corre lungo l'argine del Piave. Le vittime sono Maria Chiara Guida di 20 anni e Alessandro Polato di 23 anni.

Sulla zona stava piovendo forte; all'improvviso l'automobile sarebbe sbandata, fuori controllo, finendo violentemente contro il guard-rail. Per due degli occupanti, Alessandro e Maria Chiara, non c'è stato nulla da fare. I vigili del fuoco sono riusciti ad estrarre dalle lamiere gli altri tre giovani, feriti, affidati alle cure dei sanitari del Suem 118.

Un testimone, Paolo Longato che abita a poche decine di metri dal punto dell'impatto, racconta di aver sentito un forte botto e di essere uscito a vedere cose fosse accaduto ma che già prima di aprire la porta di casa immaginava che si trattasse dell'ennesimo incidente, riporta Il Gazzettino. L'uomo ha raccontato che più volte, con le auto, sono finiti addirittura dentro al suo giardino e che, per evitare altre vittime, oltre che per mettere in sicurezza la propria abitazione, da una ventina d'anni chiede al Comune di intervenire installando dissuasori e una segnaletica adeguata.