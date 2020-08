Auto a fuoco alla case Ater di Silvi: forse un regolamento di conti tra Rom

Fiamme ed esplosioni nella casa Ater in via Spazzaferro: così si è svegliata Silvi Marina questa mattina.

Un'esplosione, poco prima delle cinque di stamattina, sobbalzare dal letto i cittadini del centro di Silvi. Probabilmente, stando a quando si apprende potrebbe essere un regolamento di conti tra famiglie Rom. L’incendio è partito dalle una delle tre autovetture in sosta (da chiarire quale) l’una accanto all’altra e probabilmente appiccato con del liquido infiammabile. Una delle tre macchine era alimentata a gas ed è esplosa. La deflagrazione e il forte boato oltre i condomini della palazzina ha allarmato l’intera cittadinanza. Sulla vicenda indagano i carabinieri della stazione locale e quelli della Compagnia di Giulianova. Ultimo aggiornamento: 13:35 © RIPRODUZIONE RISERVATA