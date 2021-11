Occupa la casa dell'infermiera mentre è al lavoro a Senigallia: la rom espulsa dalla città per due anni

Nuovi guai per la rom moldava sorpresa in un garage e poi a dormire nel porticato di un palazzo. Il Questore di Ancona, Cesare Capocasa, ha emesso nei suoi confronti un foglio di via obbligatorio dal Comune di Senigallia per due anni. La 62enne senza fissa dimora era stata sorpresa la scorsa settimana in un’abitazione di via Cupetta, poco distante dall’ospedale dove la proprietaria di casa, un’infermiera, stava lavorando.

