Morire a vent’anni per un malore più forte della forza dell’età. Irene Emili, ventenne di Pollenza, è spirata nelle tarda mattinata di ieri all’ospedale regionale di Torrette di Ancona dopo un malore accusato martedì in casa. La ragazza, studentessa all’Università di Macerata, frequentava il corso di Mediazione linguistica, è morta per una emorragia cerebrale.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati