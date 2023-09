Kata scomparsa, spunta una nuova testimone: «Ho visto una donna portare via la bambina che piangeva»

Kata scomparsa: una nuova testimone riconosce in Lidia la donna che avrebbe richiamato la piccola dentro il cortile dell'ex hotel Astor, a Firenze. Lo scorso 10 giugno, giorno in cui è sparita la piccola, «stavo correndo e mi sono fermata per riposarmi un po'», racconta la donna di origine italo-americana ai microfoni de La vita in diretta, il programma condotto da Alberto Matano su Rai1.

Kata, la mamma: «Qualcuno ha visto ma non parla». Si cerca il Dna della piccola in due trolley e un borsone​

Kata è stata uccisa? Il corpo forse gettato nell'Arno ma si teme anche il traffico di esseri umani

«Ho visto questa signora che ha chiamato la bambina dentro e poi ha chiuso il cancello».