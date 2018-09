Roma, incendio al Policlinico Umberto I: evacuati due piani di Chirurgia

Paura nella notte al Policlinico Umberto I per un incendio scoppiato nel reparto di Chirurgia. Le fiamme sono divampate, intorno alle 4.10, in un ripostiglio al piano terra del Reparto di Chirurgia III del Policlinico. I vigili del fuoco sono intervenuti con sei squadre per spegnere le fiamme e sono state attivate le procedure di evacuazione dei degenti dai piani primo e secondo a causa della presenza di fumo. Diverse volanti della Polizia sono arrivate sul posto. Gli agenti sono saliti nel reparto e hanno provveduto a evacuare 36 pazienti tutti non deambumanti ricoverati in sei stanze.



Secondo quanto si è appreso, ad andare a fuoco sarebbero stati alcuni cartoni, rifiuti e altri materiali presenti nel ripostiglio.

Spento l'incendio e messo in sicurezza il vano interessato, i piani primo e secondo, coinvolti, sono stati resi inagibili per permettere i necessari interventi. Al momento non sono stati segnalati intossicati.

