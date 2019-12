Roma, famiglia trovata morta in casa: c'è anche una bimba di pochi mesi

I corpi privi di vita di una mamma e della figlia di pochi mesi sono stati trovati intorno alle 12 dai Vigili del fuoco in un appartamento nel comune di Labico in provincia di Roma. I Vigili sono intervenuti in via Fioramonti a seguito di una richiesta di soccorso a una persona. Sul posto è stato inviato il mezzo di soccorso di primo intervento normalmente utilizzato in caso di pericolo per sostanze chimiche o nocive. Una terza persona, un uomo - presumibilmente compagno della donna e padre della bambina - è stata successivamente rinvenuta senza vita nella stessa abitazione.

#Roma, stamani tragico intervento dei #vigilidelfuoco a Labico: trovati in casa i corpi privi di vita di papà, mamma e figlio. Probabile causa le esalazioni da monossido di carbonio. Ricordiamoci sempre che il CO è un gas letale, riconoscibile da questi sintomi #pillolesicurezza pic.twitter.com/J3tFffYJBb — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) December 17, 2019

