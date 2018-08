Si è chiuso in casa e ha aperto il gas, innescando un principio di incendio in cucina. Un uomo di 74 anni si è suicidato nella sua abitazione di Ladispoli, vicino Roma. A dare l'allarme un vicino che ha contattato i carabinieri segnalando di sentire un forte odore di gas provenire dall'abitazione del condomino.



Sul posto i carabinieri della stazione di Ladispoli e della compagnia di Civitavecchia e i vigili del fuoco. Entrati in casa, dopo aver sfondato la porta, i pompieri hanno spento le fiamme in cucina. Inutili i soccorsi per l'uomo che sarebbe morto per asfissia. In casa è stata trovata una lettera di addio per la moglie, che stamattina era uscita a fare la spesa. Alla base del gesto ci sarebbero motivi di salute. Sembra che l'uomo fosse gravemente malato.

Martedì 7 Agosto 2018, 14:55 - Ultimo aggiornamento: 07-08-2018 15:59

È morto arso vivo nel suo appartamento.