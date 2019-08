Lampedusa, piccola frana su spiaggia dell'Isola dei Conigli: ferito un turista

Isola dei Conigli, la spiaggia più famosa di Una frana si è verificata poco fa sul costone che sovrasta l', la spiaggia più famosa di Lampedusa . Sul posto ambulanze e vigili del fuoco, dal mare sono arrivate anche le motovedette della Guardia costiera

Parte del costone sovrastante la spiaggia dell'isola dei Conigli piena di bagnanti, a Lampedusa, è franato.

Giovedì 22 Agosto 2019, 13:10 - Ultimo aggiornamento: 22-08-2019 13:26

A provocare una piccola frana all'isola dei Conigli di Lampedusa sarebbe stato un turista che si stava arrampicando. L'uomo, come apprende l'Adnkronos, è rimasto ferito e nella caduta ha provocato una caduta di massi e di polvere, ma non si tratta di una grossa frana. Sul posto un'ambulanza che lo sta portando al Poliambulatorio.«Sto andando in barca fino all'Isola dei conigli per capire cosa è successo, mi hanno avvertito che è accaduto qualcosa e sto andando a verificare, ma fino a questo momento non so molto altro». Lo ha detto all'Adnkronos il sindaco di Lampedusa Salvatore Martello che sta andando all'Isola dei Conigli dopo la frana che si è staccata da un costone.