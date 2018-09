Legionella, gravissimi due uomini ricoverati a Monza

Due pensionati residenti in Brianza sono stati ricoverati nei giorni scorsi all'ospedale San Gerardo di Monza per aver contratto la legionella.LEGGI ANCHE: Sospetta legionella, muore un uomo a Brescia. Il pm dispone l'autopsia Si tratta di un 78enne di Cesano Maderno, arrivato in ospedale con difficoltà respiratorie due giorni fa e ricoverato in rianimazione e di un 89enne di Desio, dal 9 settembre al pronto soccorso anche lui con difficoltà respiratorie settembre e ora ricoverato nel reparto di medicina generale in condizioni stabili. Gli esami di laboratorio hanno confermato che si tratta di due pazienti contagiati dal batterio della legionella.