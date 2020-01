Lite al campo rom, 28enne investe e uccide il cognato sinti, padre di sei figli: è scattato stamani alle 5 il fermo di Renat Hadzovic, 28 anni, rom accusato di aver investito e ucciso ieri sera a Brescia il cognato Omar Ghirardini, sinti di 35 anni e padre di sei figli. L'investitore era stato aggredito poco prima, insieme a due fratelli, dalla vittima che ha usato un coltello per tentare di risolvere un litigio avvenuto all'interno di un campo nomadi per futili motivi.

Ghirardini si era lamentato per il mancato invito ad una festa. Dopo aver sfregiato i tre cognati, fratelli della moglie, con un coltello, il 35enne si è allontanato ed è stato seguito in strada da uno dei feriti che lo ha travolto in auto e ucciso.



