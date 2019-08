Lonigo, si sente male, sale in auto e va verso l'ospedale: sbanda e muore

Giovedì 22 Agosto 2019, 11:31 - Ultimo aggiornamento: 22-08-2019 14:09

LONIGO - C'è quasi sicuramente unall'origine dell'avvenuto questa mattina, attorno alle 7, a Lonigo, in cui è morto un 64enne, residente nella frazione leonicena di Madonna. Secondo una prima ricostruzione l'uomo è uscito da un bar, dove era andato a fare colazione e dove ad altri clienti avrebbe confidato di avere un forte mal di stomaco, e ha deciso, a bordo della sua Fiat Panda, di recarsi con la sua stessa auto al locale ospedale, senza chiedere aiuto ad altri.Percorso mezzo chilometro ha però finito la sua corsa contro il muro della farmacia comunale, all'incrocio tra via Roma e via Trieste: l'impatto non è stato violento ma l'automobilista potrebbe essere deceduto per un infarto, che gli ha fatto perdere il controllo dell'utilitaria. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche un'ambulanza del Suem 118, i cui sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Indagini in corso da parte della polizia stradale, intervenuta sul posto con una pattuglia, che sta ricostruendo la dinamica dell'incidente, nel quale non sono stati coinvolti altri mezzi.