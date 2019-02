Genova, mamma droga la figlia e il patrigno la violenta: coppia in manette. L'incubo di una ragazzina 17enne

Una storia orribile a Genova, con una coppia che è finita in manette, arrestata dai poliziotti della Squadra Mobile: una madre, con la complicità del suo compagno, avrebbe drogato e fatto bere la figlia minorenne, di 17 anni. Quando la ragazzina non ha avuto più il controllo di sé, sarebbe poi stata violentata dall'uomo. Sul cellulare della ragazza la polizia ha trovato messaggi in cui l'uomo le diceva di meritare la galera per quanto fatto: la 17enne ha denunciato madre e patrigno alla Polizia.